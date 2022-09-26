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Залужный подтвердил, что Зеленский с начала президентства доверил военные решения генералам

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский с начала вступления в должность согласился с тем, что ему не стоит напрямую вмешиваться в военные решения, поскольку он не имеет необходимого военного опыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью Time.

Залужный рассказал, что когда Зеленский стал президентом в 2019 году, одной из его обязанностей стало информирование главы государства о военных операциях и командных структурах.

По словам главнокомандующего, он знал, что Зеленский никогда не служил в армии и обучать его тактическим тонкостям ведения боевых действий он не планировал.

"Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов", - сказал генерал. К удивлению Залужного, Зеленский, вероятно, согласился с такой позицией, говорится в материале.

Time привел слова бывшего помощника министра обороны Украины Алексея Мельника, который ранее заявлял, что Зеленский "позволил своим генералам управлять балом без прямого вмешательства в военные дела".

При этом журнал упомянул заявление и советника Офиса президента Алексея Арестовича, который развеял слухи о конфликте между Зеленским и Залужным. По его словам, этот фейк "был придуман украинской оппозицией".

Напомним, ранее Зеленский прямо заявлял, что у него нет каких-либо недоразумений с Генеральным штабом.

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Владимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйГенштаб ВСУВойна России против Украины