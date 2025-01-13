Залужный пойдет в президенты? Готовится ли экс-главком к выборам

Все соцопросы - публичные и закрытые, проводившиеся в период войны - показывают его лидерство в электоральных симпатиях. Причем при любом наборе кандидатов. Владимир Зеленский - на втором месте после него.

Как отмечается в материале, возможно, Залужный пока не принял для себя решения: идти или не идти в политику. Однако есть и другой вариант: экс-главком держит молчание до непосредственного начала кампании, чтобы не сделать фальстарт.

"Кампания Залужного, если это уже можно считать его кампанией, ведется по лекалам кампании Зеленского 2018-2019 года. Только после его победы мы можем получить не второго Зеленского, а второго Ющенко", - рассуждает в разговоре с изданием один из "долгожителей" большой украинской политики. И эту аналогию с теми или другими формулировками повторило еще несколько собеседников, с которыми общалось РБК-Украина.

Проблема для Банковой

Учитывая, что пока собственной команды, с которой Залужный мог бы пойти на выборы, у него нет, в Украине нашлись те, кто предлагают ему будущие союзы. По словам одного из собеседников в президентском окружении, на Банковой не так давно осознали, что экс-главком по-прежнему представляет для них серьезную политическую проблему. "Ссылка" в Великобританию, которая, по задумке, должна была вывести Залужного из публичного поля, не сработала. Для решения этой проблемы в Лондон, по пути домой из Вашингтона, специально заезжал глава ОП Андрей Ермак.

Два несвязанных друг с другом источника издания сообщили, что, помимо обсуждения дипломатических вопросов, гость из Киева предлагал экс-главкому не идти в президенты, но вместо этого возглавить партию Зеленского на выборах в Раду. Получить официальное подтверждение или опровержение этой информации РБК-Украина не удалось.

"Ермак приехал после этого разговора достаточно оптимистически настроенным, в духе "все хорошо, с ним удастся договориться". Однако его оптимизм выглядел неправдоподобно. Залужный якобы ответил ему, что еще для себя не решил, пойдет ли он в политику. Все выглядит так, что он пока боится брать на себя такую огромную ответственность. Но он может решиться, если поход в политику будет выглядеть не как его собственное решение. А если его об этом "попросят" – военные, волонтеры, активисты", – отметил один из источников в команде власти.

Предложения от партий

По данным издания, говорить с Залужным сейчас пытаются и представители других политических лагерей, но уже больше с прицелом на выборы в парламент. Условия довольно простые: "с нас - партструктура и поддержка в президентской гонке, с вас - рейтинг и высокая должность вроде спикера или премьера".

Ряд собеседников РБК-Украина утверждают, что и Тимошенко, и Порошенко различными каналами "засылали" Залужному предложения об объединении. Во власти говорят, что представители "Евросолидарности" пытаются держать контакт и подбираться к экс-главкому в том числе через его супругу, которая имеет на него большое влияние. И якобы и у Тимошенко, и у Порошенко эти "прощупывания" пока увенчались одинаковым - нулевым - результатом

Источники в окружении Виталия Кличко также положительно относятся к теоретическому объединению Залужного с УДАРом, называя такой союз "органичным", однако каких-то переговоров об этом между ними не велось.

И в "Батькивщине", и в ЕС также отрицают переговоры с экс-главком. Собеседник в партии Порошенко отметил, что благодаря сильным позициям, узнаваемости и поддержке среди украинцев Залужний не нуждается сейчас в каких-то системных союзниках. Но в "Евросолидарности" не сомневаются, что он пойдет на выборы президента и победит.