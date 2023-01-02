Залужный подвел итоги 2022 года: красноречивые цифры войны
В самом начале 2023 года страна узнала красноречивую статистику войны из первых уст.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Генерал подвел итоги 2022 года и привел следующие цифры о деятельности ВСУ:
- освобождены 40% оккупированных после 24 февраля территорий и 28% всей территории, оккупированной Россией;
- враг сдерживается на сухопутном участке общей протяженностью 3786 км, в том числе активная линия фронта составляет 1500 км;
- уничтожено более 100 тысяч личного состава, 3 тысячи танков, 6 тысяч боевых бронемашин, около 300 боевых самолетов и 270 вертолетов врага, 2 тысячи артиллерийских систем и 420 систем залпового огня, ликвидировано почти 1900 воздушных целей;
- подготовка личного состава и общевойсковых подразделений происходит на территориях 17 европейских стран, всего государства-партнеры подготовили более 20 тысяч военнослужащих ВСУ;
- более 1000 тяжелораненных украинских военных отправлено на лечение и реабилитацию в Нидерланды, Францию, Ирландию, Норвегию, Данию, Испанию, Польшу, Германию, Италию, Румынию, США, Израиль;
- обеспечена эвакуация более 600 тысяч мирных граждан из районов ведения военных действий;
- сопровождено и распределено более 2 млн тонн гуманитарных грузов для гражданского населения в районах ведения боевых действий и на деоккупированных территориях;
- обезврежено почти 42 тысячи единиц взрывоопасных предметов, очищено более 1,346 тысяч га земли, почти 21,2 га лесной местности, почти 135 км линий электропередач, 39 км газопроводов, более 1,82 тысяч км дорог и более 165 тысяч квадратных метров зданий;
- построено четыре моста общей протяженностью 188 м.
Отдельной строкой генерал Залужный отметил количество украинских военных и их подразделений, награжденных государственными наградами за мужество и герозм:
- 29 тысяч военных получили различные государственные награды, из них 160 военнослужащим присвоено звание "Герой Украины";
- 44 воинские части получили почетные отличия "За мужество и отвагу",
- 59 бригадам и 2 отдельным батальонам вручены боевые флаги.
"Каждый день ВСУ сражаются не только за Украину, но и за близкую нам по духу Европу, за сохранение мира, безопасности и свободы во всем мире. И мы обязательно победим!", - констатировал главнокомандующий.
Накануне Нового года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцам: "Мы не выбирали войну, но приняли бой".
Напомним, на днях Залужный обратился к западным партнерам Украины, заявив, что цена мира чрезвычайно высока.
Кроме того, в середине декабря Залужный дал интервью британской прессе. РБК-Украина публиковало его полный перевод.
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