Залужный обсудил важные оборонные вопросы с командующим США в Европе

Сегодня, 29 марта, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Залужного в Telegram .

"Обратили внимание на важные оборонные вопросы. Обсудили поставки вооружения, техники и боеприпасов", - сообщил главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, во время разговора Залужный поблагодарил партнеров за подготовку украинских военных и другую важную помощь.

"Договорились и дальше активно взаимодействовать. Украине нужна победа", - добавил он.

Напомним, на днях Залужный показал, как артиллеристы уничтожают россиян под Бахмутом с помощью Paladin.

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