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Залужный обсудил усиление ПВО с командующим сил НАТО в Европе

Фото: Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 28 сентября, провел разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Залужного в Facebook.

"Подробно ознакомил коллегу с обстановкой на фронте и первоочередными потребностями Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Также Залужный уточнил, что они обсудили вопрос усиления нашей противовоздушной обороны, оно остается приоритетным.

"Благодарен партнерам за помощь и активное взаимодействие для освобождения украинской территории от российских оккупантов", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Ситуация на фронте

ВСУ вышли на линию окопов к западу от Вербового Запорожской области, а также, вероятно, совершили прорыв с бронетехникой на линии Работино-Вербовое.

Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщал, что украинские военные успешно отбили атаку российских войск в районе Ровнополя Донецкой области. В свою очередь оккупанты не наступали на Купянско-Лиманском направлении.

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