Залужный обсудил с начальником армии Словакии контрнаступление ВСУ

Залужный и начальник Генерального штаба Словакии провели встречу и поработали в одном из пунктов управления.

"Ознакомил коллегу с обстановкой на фронте, ходом наших оборонительных и наступательных операций, рассказал о действиях противника", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Также командующие обсудили потребности украинской армии в вооружении, боеприпасах, средствах противовоздушной обороны. Залужный отметил важность обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

"Поблагодарил словацких коллег за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", - добавил он.

Фото: Залужный встретился с начальником армии Словакии (t.me/CinCAFU/545)

Напомним, недавно военное руководство Украины провело переговоры с представителями США по ситуации на фронте и оборонном сотрудничестве.

На этой встрече присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР Кирилл Буданов и украинские командующие и генералы.

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