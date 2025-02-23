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Для привлечения инвестиций в "зеленую" энергетику надо создать специальный фонд, - инвесторы

Воскресенье 23 февраля 2025 18:02
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Для привлечения инвестиций в "зеленую" энергетику надо создать специальный фонд, - инвесторы Фото: Для привлечения инвестиций в "зеленую" энергетику надо создать специальный фонд (pixabay)
Автор: Александр Мороз

Иностранные банки готовы предоставить финансирование на строительство зеленых электростанций в Украине, если будут уверены, что они смогут через определенное время вернуть свои средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-украинское энергетическое агентство.

"Для инвесторов отсутствие гарантий выкупа электроэнергии является самым большим риском - даже больше, чем военные риски. Другие вызовы можно преодолеть, но это препятствие фактически блокирует дальнейшее развитие ВИЭ", - сказала директор ЕУЭА Анастасия Верещинская.

Она отметила, что ЕУЭА совместно с Украинской ветроэнергетической ассоциацией больше года работали над концепцией Фонда, который решит эту проблему, гарантируя минимальную цену электроэнергии для ВИЭ проектов.

"Этот механизм предоставит банкам уверенность в финансировании проектов возобновляемой энергетики, ведь кредиты будут погашены независимо от колебаний рынка или стабильности PPA", - сообщают инвесторы.

В агентстве рассказывают, что, несмотря на вызовы в энергетическом секторе Украины, спрос на новые генерирующие мощности очевиден. В частности, частные инвесторы готовы строить новую генерацию, а банки - финансировать проекты.

По данным инвесторов, идея Фонда уже нашла широкую поддержку Министерства энергетики Украины и Министерства экономики, которые признают необходимость такого инструмента и поддерживают его создание.

Кроме того, Европейская комиссия выразила открытость относительно использования средств Ukraine Facility для покрытия рыночных рисков в рамках Фонда, а международные доноры также проявили интерес к наполнению Фонда.

"Для успеха Фонда нужен сильный и авторитетный лидер, который обеспечит прозрачное управление и эффективный сбор средств", - отмечают в ЕУЭА.

Как сообщалось ранее, ЕБРР поддержал идею создания Фонда, который ускорит строительство зеленой энергетики в Украине. Инвесторы ожидают, что фонд заработает весной 2025 года.

Предполагается, что Фонд будет создаваться при участии международных доноров для того, чтобы инвесторы в новые предприятия зеленой энергетики имели возможность получать гарантированный уровень дохода на долгосрочный период и это страховало их от колебаний цены электроэнергии на рынке.

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