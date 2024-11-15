Привлекают срочников. Россияне активно роют окопы на берегу Крыма

Ситуация в Крыму

Российские войска захватили Крым в 2014 году. После этого полуостров оккупанты превратили в большую военную базу и обустроили сухопутный коридор с РФ, построив незаконную переправу - Керченский мост.

Силы обороны Украины уже дважды били по Керченскому мосту - 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. И, по данным The Guardian, ГУР готовит третий удар по Керченскому мосту.

Боясь масштабного удара по Крыму, захватчики постоянно строят оборонные сооружения по всему полуострову. Например, еще в июле сообщалось, что партизаны фиксировали постоянное увеличение количества оборонительных позиций вдоль побережья Крыма. Еще тогда среди россиян ходили слухи о так называемом "ударном кулаке", который якобы готовят ВСУ.

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