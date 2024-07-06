РФ наращивает оборонные позиции в Крыму, боясь "ударного кулака" ВСУ: "АТЕШ" узнал детали
Партизаны фиксируют постоянное увеличение количества оборонительных позиций вдоль побережья Крыма. Среди россиян ходят слухи о так называемом "ударном кулаке", который якобы готовят ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Пока оккупационная власть убеждает население в том, что угрозы десантной операции ВСУ нет, количество оборонительных недосооружений вдоль береговой линии растет каждый день", - говорят в "АТЕШ".
Нпример, по данным паартизан, в Евпатории и Ялте, оккупанты привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых, оборонительных позиций, которые выглядят очень карикатурно.
"Среди военнослужащих ВС РФ ходят слухи о том, что Силы обороны Украины формируют, так называемый "ударный кулак" для осеннего прорыва в сторону Крыма и перерезания сухопутного коридора на Херсонском направлении", - утверждают партизаны.
Ситуация в Крыму
Российские войска оккупировали полуостров Крым в 2014 году. С того времени оккупанты используют его в военных целях.
Одновременно захватчики не прекращают наращивать оборонные рубежи по всей территории полуострова.
Например, в сентябре 2023 года сообщлось, что российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно аннексированном Крыму.
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