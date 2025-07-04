RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Залпы баллистикой и массированный налет "Шахедов": главное об атаке на Киев

Иллюстративное фото: главное об атаке на Киев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 4 июля Киев находится под массированной комбинированной атакой России. В результате обстрелов зафиксированы пожары, а также есть пострадавшие.

Все, что известно на данный момент, - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • россияне запустили баллистику и "Шахеды" на Киев
  • в результате атаки известно об одном пострадавшем
  • в результате атаки пострадало несколько районов

Начиная с вечера 3 июля в воздушном пространстве Украины фиксировали большое количество "Шахедов". Однако после 2 часов ночи россияне запустили несколько баллистических ракет на столицу.

В Голосеевском районе в результате российской атаки ранен мужчина.

Кроме того, в четырех локациях в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском районах зафиксировано падение частей беспилотников вблизи жилых домов.

Также известно о вызовах медиков в Шевченковский, Соломенский, Дарницкий районы.

К тому же в Киеве есть возгорания на ряде локаций. В КГГА призвали закрыть окна, поскольку в воздухе высокая концентрация продуктов горения.

 

В Киеве воздушная тревога

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 17:15 из-за угрозы атаки дронов. Она продолжалась до 19:24, однако уже в 20:00 сирены прозвучали снова.

Из-за тревоги в час пик столичное метро частично остановило работу - поезда не курсировали по наземным участкам. В то же время подземка по-прежнему выполняет функцию укрытия.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно выбирать безопасное укрытие во время обстрелов и почему оставаться в квартире - не лучшее решение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине