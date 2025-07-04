Залпы баллистикой и массированный налет "Шахедов": главное об атаке на Киев

В Киеве воздушная тревога

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 17:15 из-за угрозы атаки дронов. Она продолжалась до 19:24, однако уже в 20:00 сирены прозвучали снова.

Из-за тревоги в час пик столичное метро частично остановило работу - поезда не курсировали по наземным участкам. В то же время подземка по-прежнему выполняет функцию укрытия.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно выбирать безопасное укрытие во время обстрелов и почему оставаться в квартире - не лучшее решение.

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