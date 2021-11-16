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Застава в 45 тисяч гривень. Суд обрав Тупицькому запобіжний захід

Автор: Анастасія Рокитна

Подільський суд Києва обрав запобіжний захід екс-голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому. Запобіжний захід склав 45 тисяч гривень застави.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію суду.

Верховний суд розглядав його справу про надання завідомо неправдивих свідчень і підкуп свідка.

Суд установив Тупицькому заставу 45 тисяч гривень та зобов'язав утриматися від спілкування з низкою свідків у справі.

При цьому суд відмовив слідству у покладенні низки обов'язків, зокрема, у забороні відвідувати будівлю КС, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Крім того, в прес-службі суду повідомили, що в ході підготовчого судового засідання клопотання прокурора про обрання Тупицькому запобіжного заходу було задоволено частково.

"За результатами засідання, справу № 758/7103/21 призначено для судового розгляду на 01.12.2021 o 14:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховний суд призупинив справу судді Конституційного Суду Тупицького.

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Конституционный суд Украины