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Верховний суд призупинив справу судді Конституційного Суду Тупицького

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Середа 03 листопада 2021 04:55
Верховний суд призупинив справу судді Конституційного Суду Тупицького Фото: Олександр Тупицький (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду призупинив справу судді Конституційного суду Олександра Тупицького. Колегія суддів заслухала клопотання представника відповідача про зупинення провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховного Суду України.

"2 листопада суд продовжив розгляд справи № 9901/43/21 за позовом Олександра Тупицького про оскарження Указу президента від 29 грудня 2020 року № 607/2020 "про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України", - йдеться в повідомленні.

Справу за конституційним поданням 49 народних депутатів України про відповідність Конституції України призупинено до вирішення Конституційним Судом.

У результаті Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача та призупинив провадження у даній справі до набрання законної сили рішенням Конституційного Суду України у справі № 1-4/2021(133/21).

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