"Железный купол" Украины. Как ВСУ сбивают российские ракеты с немецких "гепардов"

На башне танка Gepard трафаретом нарисовано 5 силуэтов "шахедов" и 3 крылатые ракеты - эта маркировка означает, что из этого зенитного комплекса было поражено именно такое количество воздушных целей. Мы приехали на место локации мобильной группы противовоздушной обороны в Киевской области.

Командир экипажа – мужчина с позывным "Буба" говорит, что на овладение "Gepard" ему и его побратимам понадобилось чуть больше месяца. Это в десятки раз меньший срок, чем тот, который на этот процесс планирует Германия.

"Моя специфика работы - это выявление и уничтожение воздушных, враждебных целей. Шахедов, ракет. Самолетов не приходилось, но хотелось бы. Мы не все цели берем. Баллистику мы не можем взять. Но крылатые ракеты мы сбиваем, "Шахеды", в общем беспилотники ближнего действия".

Тишину разрывает грохот – идут последние приготовления. Механик осматривает "Gepard". Это огромная установка, стоящая на шасси танка Leopard-1. Железный "монстр" немецкого производства в Украине выполняет сверхважную миссию, ведь именно его экипаж защищает города от атак "шахедов".

"Буба" родом из Харьковской области. Он попал в подразделение полтора года назад. За это время ему удалось уничтожить более десяти вражеских воздушных целей. Военный с гордостью рассказывает о количестве сбитого – за полтора года он попал по трем крылатым ракетам и десяткам иранских БПЛА.

– Недавно мы сбивали много "шахедов". Они плотно нас крыли изо дня в день. То есть мы ночь отработали, поспали, зарядились и снова ночь, снова мы стреляем. И так около, наверное, 20 суток подряд.

– То есть сейчас в воздушном пространстве враг активизировался?

– Да, он активизируется по всем направлениям. Они тоже учатся, я бы сказал. Они умны, не надо их недооценивать, говорить, что они совсем бестолковые. Они все понимают.

По появившимся относительно недавно черным шахедам попадать сложнее, но реально. "Буба" говорит, что на это уходит больше патронов. Но, тем не менее, и их сбитые "скелеты" мы видим на фотографиях в сводках.

Хотя "Буба" командир, в зависимости от условий может выполнять и функции стрелка, ведь в этом деле очень важна командная работа. Если цели идут в группе, один из военных наводит на одну, а "Буба" уже сосредотачивается на другой. Таким образом, одна мобильная группа может "отстрелять" больше целей за меньший период времени.

Многотонная зенитная установка начинает движение. Гусеничное шасси легко передвигается по бездорожью. Громадная башня делает полный оборот вокруг своей оси. На ней установлены две пушки по 35 мм и два радара, которые определяют цель на расстоянии до 15 км.

Евгений с позывным "Велес" – механик-водитель Gepard модификации 1А2. Он показывает нам установку и даже позволяет залезть на шасси. Пока мы рассматриваем "гепард", Велес рассказывает о себе. В мирной жизни он был водителем, но управлял фурами, поэтому овладеть Gepard ему было не трудно – вопрос только в габаритах и весе. Теперь его задача – удачно занять боевую позицию, подготовить авиационные приборы для боевой работы, чтобы военным было удобнее захватывать боевые цели и оперативно искать другие.

"Эта техника достаточно удобна. Если сравнивать ее с советской "гусеницей", то в этом и небо и земля управляются гораздо легче. Лучшие ходовые характеристики, мягче идет, мощный двигатель. Он повсюду проходим, мощности хватает и на песчаную дорогу и на жесткий грунт".

На боевой позиции военные сначала одним радаром выслеживают цели, а другим уже захватывают. Система автоматизирована – она сама выискивает и наводит. Задача стрелка сужается к удачному захвату ракеты или дрона, а дальше – дело за компьютером. Как только "шахед" оказался в зоне поражения, командир дает команду "огонь".

"Пока мы пользуемся осколочно-фугасными зарядами. Чтобы была 100-процентная вероятность попадания в цель - мне, как механику-водителю, нужно максимально близко и оперативно занять лучшую боевую позицию".

В башне "Гепарда" расположена кабина комнадира и стрелка, нам позволяют залезть внутрь и увидеть то, что перед собой видят "воздушные" защитники. В модификации 1-А2 установлен цифровой компьютер. "Велес" показывает, какие рычаги и кнопки отвечают за захват огня и выпуск снарядов, но с улыбкой просит об этом "никому не говорить". Мы обещаем молчать и заглядываем и прицельное устройство – горизонт чистый, вражеских беспилотников нет.

Для удачного поражения военные, бывает, подпускают цель почти на полтора километра, хотя огонь можно открыть уже с четырех. На вопрос, не страшно ли, военные только смеются.

"К сожалению, наш противник очень хорошо учится, постоянно модернизируются ракеты, "шахеды", у них сейчас уже радары стоят, они также могут обнаружить нас на дальнем расстоянии. Сейчас, чтобы их лучше уничтожать, мы их стараемся подпустить как можно ближе".

Перед тем как прощаться, спрашиваем, что военные ощущают, когда удается отбить атаку. Ответ очевиден, но "Буба" сначала говорит не о радости.

"Я ощущаю ответственность. Мы действительно несем ответственность за то, чтобы люди спали спокойно. Но это не значит, что нужно пренебрегать сигналами тревоги. Если есть тревога, лучше спрятаться. "От греха подальше" как говорится!"

Сегодня от "греха подальше", то есть от российских ракет, которыми враги обильно "посыпают" Украину, не укроешься почти нигде. Разве что за спинами военных украинских ПВО – там спокойнее.



Над текстом также работала Юлия Акимова