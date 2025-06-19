"Железный купол" Израиля начал пропускать больше ракет, - NBC News

Противовоздушная оборона Израиля показала постепенное падение эффективности перехвата запущенных из Ирана баллистических ракет. За последние 24 часа удалось перехватить только 65% ракет, которые выпустил по Израилю Иран. При этом ранее перехватывалось до 90% иранских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую службу новостей NBC News .

" Иран до сих пор имеет очень совершенные ракеты, и они их используют", - подтвердил журналистам бывший высокопоставленный чиновник разведки Израиля, который продолжает получать ежедневные разведывательные данные.

По его словам, утром 19 июня Иран запустил более современные и быстрые баллистические ракеты, которые дали ПВО Израиля меньше времени на подготовку. До этого предупреждения поступали за 10-11 минут, но во время утренней атаки время сократилось до семи минут.

" Это означает, что ракеты, вероятно, были намного быстрее предыдущих. Что еще важнее, иранцы имеют навигационную систему для последней фазы атаки, которая помогает им быть очень точными и атаковать именно те цели, которые они хотят, например больницу", - пояснил он.

Израиль обеспокоен тем, что Иран все еще имеет большие ракетные арсеналы и может наносить ощутимые удары в течение длительного времени. Израильские военные описывают стратегию Ирана, как "стратегическое терпение", а способность Ирана проводить ракетные пуски некоторые рано списали со счетов.

"Мы должны быть гораздо осторожнее, когда говорим о неизбежном крахе режима, что далеко не соответствует действительности", - добавил чиновник.