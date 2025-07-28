Железнодорожники выходят на протест: когда Польшу ждет транспортный хаос

В понедельник, 28 июля, железнодорожники по всей Польше проведут акцию протеста с пикетами и блокированием дорог. Профсоюзы будут требовать изменений в транспортной политике и предостерегают о массовых увольнениях и кризисе в отрасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.
Итак, масштабная акция протеста железнодорожников была инициирована рядом отраслевых профсоюзов.
Согласно заявлениям организаторов, забастовки пройдут в форме пикетов и блокирования дорог в десятках ключевых транспортных узлов страны. Протест продлится с 10:00 до 14:00, охватывая по меньшей мере десять регионов, среди которых Мазовецкое, Куявско-Поморское, Подляское, Малопольское, Люблинское, Силезское, Великопольское, Свентокшиское воеводства и Западное Поморье.
Железнодорожные профсоюзы выражают глубокое недовольство государственной транспортной политикой, которую называют "антижелезнодорожной".
Среди основных претензий:
Как отметил Лешек Ментек, представитель профсоюза машинистов железнодорожных поездов, профсоюзные организации устали от игнорирования своих требований. Они предупреждают, что при нынешних условиях Польшу может ожидать паралич железнодорожного транспорта и массовые увольнения работников отрасли.
Хотя организаторы обещают, что протесты будут мирными, блокирование автомобильных дорог может вызвать серьезные перебои в движении транспорта как в городах, так и на междугородных маршрутах. Особенно сложной ситуация может стать для пассажиров и перевозчиков, пользующихся маршрутами в приграничных и транзитных регионах.
Профсоюзы призывают правительство немедленно начать диалог с представителями отрасли и пересмотреть экономическую модель функционирования железнодорожного сектора. По их словам, без решительных шагов общественный транспорт в Польше окажется под угрозой долговременного упадка.
Сейчас польские власти не предоставили официального комментария относительно запланированной акции протеста.
К слову, США официально утвердили для Польши гарантию нового кредита на сумму 4 миллиарда долларов, который должен помочь стране модернизировать свои вооруженные силы.
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