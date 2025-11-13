Железнодорожное сообщение в Украине может полностью остановиться? Детальный анализ от экспертов

"Украина обладает широкой разветвленной железной дорогой, которая, прежде всего, является "артериями" для промышленности нашей страны. Второе - это средство перемещении граждан. На сегодня мы понимаем, что если бы не было широкомасштабного вторжения, то также была бы определенная проблема в существовании нашей железной дороги. Потому что понятно, что то, что нам досталось в "наследство" от Советского Союза - оно требует существенного пересмотра подходов к существованию этой отрасли. С другой стороны, такая модернизация должна быть связана с новыми методами и подходами", - отметил ректор УГУНТ, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины Константин Сухой.

По его словам, среди основных проблем железной дороги - устаревшие сети и подвижной состав "Укрзализныци", а также несоответствие тарифов на промышленные и пассажирские перевозки реальным показателям и себестоимости. Еще одна проблема - низкий уровень зарплат на железной дороге. Ведь если еще одно-два десятилетия назад в ДИИТ был конкурс чуть ли не 8 человек на одно место, то сейчас молодежь не желает идти в профессию чуть ли не на минимальные зарплаты.

"Мы должны быть уверены, что будущее восстановление Украины должно быть связано с модернизацией железной дороги, с поддержанием ее в надлежащем состоянии и развитием. Восстановление не сможет происходить на устаревших локомотивах, на старых подходах. Надо идти вперед. Мы бы хотели заявить, что у нас осталось практически 5 лет для того, чтобы все это вернуть в рациональное русло. Потому что через 5 лет в нашем даже учебном заведении уже не будет того количества таких специалистов, которое обеспечит подготовку специалистов для нашей железной дороги. И на это надо обращать внимание", - добавил Константин Сухой.

Он отметил, что экономика страны - это многогранный механизм, а железная дорога, логистика в целом - это ключевые факторы, которые влияют на экономический рост.

Доктор экономических наук, профессор Лариса Марценюк добавила, что критическое состояние на железной дороге сложилось из-за недофинансирования отрасли государством. Поэтому ситуация может стать критической уже через несколько лет.

"Почти весь подвижной состав, на 90%, изношен. Это касается и пассажирских вагонов, и грузовых. Если раньше за счет грузовых перевозок покрывались пассажирские перевозки, то сейчас вся эта ситуация не действует. Во-первых, потому что более половины подвижного состава грузовых перевозок - это уже частные операторы и компании. Пассажирские же перевозки как были убыточными, так и есть", - констатировала она.

По ее данным, компенсацию за перевозку льготных категорий населения никто не предоставляет.

"Мы все время слышим о евроинтеграции. Как ученые, мы можем и разрабатываем определенные проекты, но, чтобы их воплотить в жизнь, нужны деньги. В первую очередь - на обеспечение безопасности перевозок, грузовых и пассажирских. Мы тоже делали на эту тему исследования. На первом месте должна быть безопасность. Если мы говорим о железной дороге, то безопасность - это в первую очередь колея. Мы как раз говорим, что более 70% путей находятся в изношенном состоянии, плюс разрушение. Поэтому нужно, чтобы государство в бюджете предусмотрело какие-то средства на обновление сначала пути, а потом уже подвижного состава. Надо обеспечить безопасность пути, именно основных его элементов: это и стрелочные переводы, и рельсы", - добавила Лариса Марценюк.

Доктор технических наук, профессор Дмитрий Курган отметил, что по результатам исследований, "Укрзализныця" занимает одно из ведущих мест в Европе по различным показателям: длине пути, плотности железнодорожных сетей, по объему перевозок, даже несмотря на войну. Поэтому надо приложить усилия, чтобы не потерять все это.

"Сейчас идет переход с той системы, которая еще работает, но уже начинает терять свои возможности на дальнейшее выполнение поставленных задач. Прежде всего, из-за отсутствия достаточного финансирования. Нельзя потерять такую разветвленную систему, как украинская железная дорога. Поэтому нужно как можно скорее решать этот вопрос, пока еще не поздно", - отметил Дмитрий Курган.

Он рассказал об исследованиях, которые проводили специалисты университета. В них сначала анализировали не столько текущее состояние железной дороги в Украине, сколько сравнивали возможности для интеграции нашей и европейской железных дорог. Уже по итогам этих работ смотрели, что именно происходит в стране с путевым хозяйством, локомотивным.

"Ситуация примерно такая, что еще до начала полномасштабной войны были определенные проблемы экономические в "Укрзализныце", но они не были так выражены, как сегодня. Если смотреть на изменение объемов заказов оборудования, тех же стрелочных переводов, то они резко упали именно в 2022 году, думаю, по понятным причинам", - отметил он.

По его словам, эти объемы остаются на низком уровне и немного продолжают сокращаться. "Укрзализныця" имела потенциал запаса, каждый объект технический имел определенный запас наработки: были запасы по рельсам, шпалам, стрелочным переводам, другим объектам, даже работая в этой системе дефицита, железная дорога выполняла почти в полном объеме те работы, которые были нужны и этот дефицит продолжает накапливаться.

"Проанализировав эту тенденцию, мы увидели, что если будет так же еще 5 лет, причем мы рассматривали несколько сценариев (пессимистический, оптимистический и базовый), то даже при базовом сценарии, когда не станет хуже, а будет все оставаться, как сейчас, и точерез 5 лет мы будем иметь такое большое накопление дефицита, что дальнейшая работа большинства отраслей "Укрзализныци" просто будет невозможна", - рассказал Дмитрий Курган.

Ректор УДУНТ Константин Сухой подытожил, что даже продление срока эксплуатации любого узла или элемента на железной дороге не может быть вечным. Ведь со временем накапливаются те элементы, которые уже не могут быть пригодными.

"На каких-то перегонах снижается скорость, определенную часть вагонов выводят из эксплуатации, они отправляются на "кладбище" вагонов. И вот это накопление без обновления приведет через 5 лет к тому, что не будет чем компенсировать эту нехватку", - добавил Константин Сухой.

Специалисты университета успокоили, что даже при критической ситуации речь не идет о том, что поезда на ровном месте начнут сходить с рельсов. Однако при накоплении проблем возникнут вопросы задержек, снижение скорости движения на железной дороге, недостатка подвижного состава, закрытие определенных участков и тому подобное. Чтобы этого не допустить - нужно своевременное и полное финансирование потребностей "Укрзализныци" государством, а речь идет о миллиардах гривен.