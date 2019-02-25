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У Затоці горіли бази відпочинку

Новини » Надзвичайні події    25.02.2019 - 16:03
У Затоці горіли бази відпочинку
Фото: пожежа в Затоці (od.dsns.gov.ua)

Всього згоріли 20 будівель

У смт Затока Одеської області під час пожежі 25 лютого згоріли 20 будівель баз відпочинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

Як зазначається, 25 лютого о 04:20 надійшло повідомлення про пожежу на території бази відпочинку у смт Затока Білгород-Дністровського району. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що відкритим полум’ям горять будівлі на базах відпочинку "Черемшина" та "Надзбручча".

Складність гасіння пожежі полягала у щільній забудові території дерев’яними будівлями та відсутністю обладнаного місця для збору води з моря. Вогнеборці локалізували пожежу о 06:45 та ліквідували о 08:25 на площі 800 м.кв. Внаслідок пожежі вогнем знищено 20 будівель: 16 - одноповерхових, 3 - двоповерхових та 1 триповерхова. Врятовано 57 поруч розташованих будівель.

Як повідомляється, загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Фото: пожежа в Затоці (od.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Полтаві 24 лютого близько 18:00 сталася пожежа у приміщеннях у будівлі колишнього Полтавського турбомеханічного заводу. Попередньо, займання охопило дах. Вогонь розповсюдився на магазин "Взуттєвий Бум!", відділення мережі магазинів "Єва" та критий ринок. Пожежу загасили за три години. Ніхто не постраждав. 

РБК-Україна писало, що на гірськолижному курорті у Львівській області вночі, 19 лютого, рятувальники ліквідували масштабну пожежу в готелі "Терем".

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