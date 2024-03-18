Останется один центр. Где поселиться новоприбывшим беженцам в Чехии

В Министерстве внутренних дел предупреждают украинских беженцев об изменениях с 1 апреля, которые будут касаться кратковременного приюта новоприбывших. Остановиться на короткое время украинцы смогут только в городе Острава. До конца марта вновь прибывших принимает также центр в Брно.

Экстренный приют – это место размещения людей, прибывших в страну, чтобы попросить о временной защите, но которым негде остановиться на первое время, пока в Краевом центре помощи Украине (KACPU) нерабочее время. Или пока ожидается решение о предоставлении временной защиты и гуманитарного жилья.

Адреса кратковременных приютов, действующих сейчас:

Острава, Dr. Malého 1356/17 (тел. +420 771 288 779);

Брно, Hnevkovského 30/65 (тел. +420 770 132 569) – до 1 апреля.

С просьбой о гуманитарном жилье можно обращаться только в KACPU в Остраве (по тому же адресу). График работы: понедельник, среда с 8.00 до 16.00, пятница – с 8.00 до 14.00.

Там новоприбывших распределяют на бесплатное проживание по всей Чехии. В то же время, выбрать регион или тип жилья беженцы не могут.

Гуманитарное жилье можно получить на срок до 150 дней. Уязвимые категории беженцев имеют право на бессрочное проживание. С 1 сентября 2024 года гуманитарное жилье государство будет предоставлять максимум 90 дней всем категориям беженцев.

Те беженцы, которые не нуждаются в гуманитарном жилье, должны подавать заявления о временной защите в KACPU вместе со справкой о наличии жилья с официально заверенной подписью владельца недвижимости или лица, предоставляющего жилье, или официально заверенную копию договора аренды жилья.