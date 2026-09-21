Осталось несколько дней: один из банков больше не будет выплачивать пенсии на карты

АО "Укрэксимбанк" с 1 октября перестает выплачивать пенсии и соцпомощь. Клиенты банка, не подавшие заявление до 15 сентября, рискуют остаться без привычных выплат на карточку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Пенсионный фонд Украины официально завершает сотрудничество с государственным АО "Укрэксимбанк" по обслуживанию социальных счетов граждан. Решение вступает в силу 1 октября 2026 года.
Это означает, что средства за октябрь и последующие месяцы больше не будут поступать на карты этого банка. Получателям необходимо заблаговременно позаботиться о новых реквизитах.
Для бесперебойного зачисления средств граждане должны выбрать любое другое учреждение из перечня уполномоченных банков.
После открытия счета следует подать заявление об изменении способа выплаты в ПФУ. Сделать это можно двумя способами:
Гражданам, не успевшим изменить банковские реквизиты в определенный срок, волноваться не стоит - начисленные средства полностью сохранятся.
Пенсионный фонд не будет прекращать начисление выплат. Все денежные переводы для таких получателей направят автоматически через отделение АО "Укрпочта" по месту фактического проживания или регистрации пенсионера.
Напомним, Министерство финансов подготовило проект госбюджета на 2027 год, в котором расходы Пенсионного фонда возрастут более чем на 200 миллиардов гривен.
Общая сумма составит более 1 триллиона 278 миллиардов гривен, а госбюджет дополнительно направит на доплаты к пенсиям почти 293 миллиарда гривен.
Ранее юрист также объясняла, что пенсионерам, живущим за границей, могут временно приостановить выплаты, если они не пройдут подтверждение лица через "Действие", видеосвязь или консульство.
Право на пенсию при этом сохраняется, а после подтверждения выплаты возобновляется.