Осталось несколько дней. Как успеть зарегистрироваться на НМТ и что для этого нужно

Основной период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2025 году подходит к концу. Поэтому потенциальным абитуриентам лучше не медлить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
В УЦОКО напомнили, что основной период регистрации для участия в НМТ-2025 завершается уже через несколько дней - 3 апреля. Исходя из этого, потенциальным абитуриентам советуют:
Отмечается, что после создания персонального кабинета в нем нужно будет выполнить ряд действий:
"Обращаем особое внимание на следующее: если абитуриент не нажмет на кнопку "Надіслати на обробку" - региональный центр оценивания качества образования не сможет обработать внесенную им информацию, поэтому он не будет зарегистрирован для участия в НМТ", - отметили в УЦОКО.
Уточняется, что по результатам обработки регистрационных документов абитуриент/поступающая получит в персональном кабинете сообщение:
"Поэтому после отправки документов на обработку рекомендуем заглядывать в персональный кабинет, чтобы не пропустить важное сообщение", - отметили в центре оценивания качества образования.
В завершение украинцам напомнили, что исправить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования можно до 8 апреля включительно.
"Если же абитуриент/поступающая не устранит недостатки, на которые по результатам обработки информации и регистрационных документов указал региональный центр оценивания качества образования, - ему/ей будет отказано в регистрации для участия в НМТ", - подытожили в УЦОКО.
Напомним, ранее украинцам рассказали о главном отличии НМТ-2025 от предыдущих тестов.
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