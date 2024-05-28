Осталось 50 дней. Что нужно знать при обновлении данных в "Резерв+" и продлят ли сроки

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Как обновить данные через "Резерв+"

Онлайн-приложение "Резерв+" доступно для загрузки на смартфоны через App Store и Google Play Market. На сегодня его главная функция - дистанционное обновление учетных данных для военнообязанных. То есть без необходимости посещать ТЦК или Центры админуслуг.

Согласно новому закону о мобилизации, уточнить данные необходимо до 16 июля 2024 года. В противном случае наступает административная ответственность от 17 000 гривен.

Чтобы уточнить данные через "Резерв+" нужно:

установить приложение

авторизоваться с помощью системы BankID

подтвердить номер телефона, e-mail и фактический адрес

создать пароль или настроить вход по биометрическим данным

После обновления отобразится информация из реестра "Оберег" и статус военнообязанного. Если все в норме, человек стоит на учете и его данные успешно обновлены, это означает, что требования закона выполнены.

Если ваши данные из реестра "Оберег" содержат ошибки или неактуальны, нужно обратиться в свой ТЦК.

Отметим, регистрация в электронном кабинете не освобождает от прохождения военно-врачебной комиссии. Но дальнейшая коммуникация с ТЦК осуществляется в прежнем режиме, то есть через вызов по повестке.

Сколько украинцев уже обновили данные

Если авторизация в "Резерв+" с первого раза не была успешной, стоит попытаться пройти ее чуть позже. Приложение работает в тестовом режиме. Из-за большого количества пользователей возможны некоторые сбои и сложности.

Как сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, сбои были в первые дни работы из-за перегрузки серверов, но сейчас все работает. Кроме того, по словам замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, в первые дни "Резерв+" подвергся кибератакам.

Взломать систему приложения и получить данные невозможно, поскольку она не хранит их.

Всего с 18 мая более 1,1 млн военнообязанных украинцев обновили данные через "Резерв+". Для сравнения - почти 55 тысяч через Центры админуслуг и около 38 тысяч через ТЦК.

Эти цифры подтверждают, что без опции дистанционного уточнения данных этот процесс растянулся бы на несколько месяцев.

Кроме того, сообщается, что через приложение за границей обновили данные более 14 тысяч человек. В лидерах украинцы в Польше, Германии, Канаде, Чехии, США, Великобритании, Испании, Литве, Нидерландах и Словакии.

Кто должен обновить данные и обязательно ли устанавливать "Резерв+"

"Резерв+" - это приложение для призывников, военнообязанных и резервистов. То есть, для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и военнообязанных женщин.

Соответственно, не нужно устанавливать приложение:

мужчинам младше 18 лет

мужчинам старше 60 лет

военнослужащим

женщинам, которые не стоят на воинском учете

гражданам, исключенных с воинского учета

При этом авторизация и обновление данных через приложение - дело добровольное. Альтернатива - уточнить персональные данные через ТЦК или Центр админуслуг. Однако "Резерв+" позволяет сделать это быстро, удобно и без очередей.

Отдельно в Минобороны обращались к военнослужащим с просьбой не устанавливать приложение, поскольку это приводит к перегрузке системы. Для них в ближайшее время запустят "Армия+" со всеми необходимыми функциями.

Что означают статусы в приложении

После уточнения данных в личной карточке отобразится статус военнообязанного.

"На учете". Означает, что военнообязанный стоит на воинском учете в ТЦК и дополнительная информация не требуется.

"Уточняется". Введенная информация обрабатывается специалистами ТЦК. Например, если подана справка о том, что человек является студентом, нужно время для проверки. Этот статус временный, после уточнения он изменится на другой.

"Подлежит призыву". Означает, что человека могут мобилизовать. То есть он может дождаться повестки в ТЦК либо же подать документы на отсрочку.

"Временно непригодный". Предоставляется тем, кого военно-врачебная комиссия признала временно непригодным к службе по состоянию здоровья.

"В розыске". Речь не об уголовном розыске. Скорее всего ТЦК много лет не получал данных о военнообязанном и тот "выпал из поля зрения". Статус присваивается за нарушение правил учета. Также статус может быть присвоен по ошибке. Но если ошибки нет, то при первой проверке документов военнообязанного могут задержать для доставки в ТЦК.

"Снято". Означает, что человек снят с воинского учета из-за смены места жительства или по состоянию здоровья. Или находится на специальном учете.

"Исключено". Человек исключен с учета из-за возраста или по состоянию здоровья. Также исключаются с учета осужденные за тяжкие преступления. Кроме того, с воинского учета исключают действующих военных, которые после поступления на службу перестают быть военнообязанными.

Что делать при статусе "В розыске"

Рекомендуется обратиться в техническую поддержку и уточнить следующие шаги. Но так как статус "В розыске" присваивается за нарушение правил воинского учета, стот лично обратиться в ТЦК.

Как уже сообщалось, военнослужащим не нужно обновлять данные через "Резерв+". Есть случаи, когда военные воспользовались приложением и увидели, что они в розыске. Как объясняют в Минобороны, такие ошибки вызваны человеческим фактором.

Скорее всего ТЦК не обновил данные, когда человек поступил на службу. На сегодня команда разработчиков налаживает взаимодействие с другими реестрами, чтобы исключить с учета всех военнослужащих. Для того, чтобы ускорить процесс, можно обратиться в ТЦК, но это не обязательно.

Зачем нужен QR-код и когда он появится

На сегодня данные в приложении "Резерв+" носят информативный характер. Другими словами, человек может понять, что о нем знает государство, ТЦК и в случае неточных данных быстро их исправить.

Однако с 18 июня в приложении будет генерироваться QR-код, который будут считывать при проверке.

"С помощью QR-кода должностные лица из ТЦК и Национальной полиции смогут проверить информацию из реестра. Код позволит придать выписке из "Оберега" такую же юридическую силу, как и военному документу. То есть приписному свидетельству либо военному билету", - отметила Черногоренко.

Будут ли повестки и что еще появится в "Резерв+"

Через приложение "Резерв+" не будут рассылать повестки.

"Сейчас не существует такого понятия, как электронная повестка. Законодательно принципы оповещения граждан не менялись - повестка может быть вручена только лично и под подпись, как и раньше", - отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Отметим, новые правила также предусматривают, что повестка может быть отправлена заказным письмом на почту.

Тестовый режим завершится в июне и уже летом в приложении появится электронный военный билет - аналог бумажного учетного документа с штрих-кодом. Такой электронный военный билет можно будет предъявлять при проверке документов представителями ТЦК, полиции и пограничной службы.

Также в ближайших обновлениях добавят функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию. То есть направление на медосмотр будет отправляться в "Резерв+" с указанием даты, времени и места. Таким образом, не будет необходимости посещать ТЦК ради направления.

Кроме того, ожидается, что в "Резерв+" появится функция онлайн-рекрутинга. С ее помощью можно будет просматривать актуальные вакансии в Силах обороны Украины и подать заявку.

Что будет, если удалить "Резерв+"? И стоит ли это делать

Удаление "Резерв+" не приводит к удалению данных. Сведения не хранятся на серверах мобильного приложения, а отображаются из реестра "Оберег".

Таким образом, удаление после авторизации означает, что вы просто удалили приложение. Военнообязанного все равно могут вызвать в ТЦК повесткой или другим способом.

На время мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ. Это может быть приписное свидетельство, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Электронные документы появятся в "Резерв+" после 18 июня.

Нужно ли показывать приложение при выезде из Украины

На данный момент при пересечении границы пограничники не учитывают данные в приложении "Резерв+", а ориентируются на бумажные учетные документы с соответствующими отметками.

При этом налажено взаимодействие между "Оберегом" и базой Государственной пограничной службы. Это позволяет пограничникам проверить, не использует ли человек поддельные документы.

После 18 июня в "Резерв+" будет генерироваться QR-код. В Минобороны надеются, что к тому времени все согласуют, электронный военный билет будет соответствовать бумажному и его можно будет предъявлять на границе.

Сроки обновления данных продлят? Что известно

Сегодня стало известно, что группа народных депутатов готовит законопроект, который предлагает увеличить сроки обновления данных. На данный момент его нет на сайте Верховной рады, поскольку он еще проходит оформление.

В частности, предлагается увеличить сроки с 60 до 150 дней (с 18 мая после вступления в силу нового закона о мобилизации). Причина - нардепы считают, что все не успеют обновить данные до 16 июля, в связи с чем многим грозит штраф от 17 000 гривен.

Инициаторы законопроекта полагают, что ТЦК не справятся с наплывом граждан. Так как если после обновления данных появляется статус "В розыске", все равно нужно лично явиться в военкомат.

Собеседники РБК-Украина в Министерстве обороны называют этот законопроект инициативой отдельных депутатов, которую не будут комментировать. На данный момент ничего не меняется, и у военнообязанных есть еще 50 дней на уточнение данных.

При подготовке материала использовались данные на сайте Министерства обороны Украины, заявления представителей министерства, органов ТЦК и других чиновников.