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Остались без связи? В полиции обратились с важным заявлением

Фото: в полиции обратились с важным заявлением из-за сбоя в "Киевстаре" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Пока из-за сбоя отсутствует связь у абонентов "Киевстара", за любой помощью можно обратиться в полицию. Экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Украины Игоря Клименко.

"Если вам нужна срочная помощь - связаться с родными или вызвать экстренные службы - обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть", - напомнил он.

Также можно попросить помощи у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах.

"В Пунктах несокрушимости, развернутых на базе наших подразделений, есть возможность воспользоваться Wi-Fi. Поделитесь этой информацией с родными и знакомыми, которые находятся без связи!" – добавил Клименко.

Сбой в "Киевстаре"

Масштабный сбой в сети мобильного оператора "Киевстар" случился 12 декабря. Абоненты жалуются на отсутствие связи, сайт компании не работает. Преблемы фиксируются массово по всей территории Украины.

При этом пользователи "Киевстара" не могут подключиться к национальному роумингу. Это связано с тем, что оператор не может отправить информацию о своих абонентах из-за масштабного сбоя.

В компании официально подтвердили масштабный сбой. Сейчас его причину устанавливают. Кроме того, из-за этой ситуации возникла и новая проблема. Подробнее о ней - в материале.

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КиевстарМинистерство внутренних дел Украины