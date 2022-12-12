Оставили в "серой зоне". Россияне не разрешают завозить лекарства в Мелитополь, - мэр

Россияне выбросили лекарства и медикаменты в "серую зону" Запорожской области, когда представители Украины пытались их передать в Мелитополь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"На прошлой неделе мы пытались передать медикаменты в Мелитополь, но эти медикаменты остались в "серой зоне", - заявил мэр.
По словам Федорова, россияне выбросили его в Васильевке. Пока нет возможности передать даже медикаменты, предназначенные для людей с хроническими и орфанными заболеваниями.
Также Федоров добавил, что в местных аптеках ограничен ассортимент лекарств, в основном произведенных в РФ.
"Их цена в несколько раз выше украинских аналогов. Во время создания пропагандистских сюжетов в больницы города завозят лекарства. Но потом их забирают в военные госпитали", - добавил Мелитопольский городской голова.
Напомним, что украинским военным удалось атаковать несколько важных объектов оккупантов в захваченном Мелитополе. Среди них есть база аналитиков ФСБ и радиолокационная станция.
В селе Майское вчера раздались взрывы в местной школе. По данным разведки, к моменту прилета там было около 150 военных России.
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