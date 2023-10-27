Оставили россиян без связи. IT-армия остановила работу провайдеров в оккупации

"ИТ-армия остановила работу крупнейших телеком-операторов и интернет-провайдеров на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под киберудар попали компании "Крымтелеком", "Миранда-медиа" и "МирТелеком".

Фото: Сообщения о проблемах со связью (t.me/zedigital)

"Сейчас коммуникации оккупационных войск в Крыму и на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей частично парализованы", - добавил Федоров.

Кибератаки на российские сайты

С начала полномасштабной войны украинские IT атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Крупные и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".

Недавно украинская ИТ-армия остановила работу крупных аэропортов России. В пропагандистских СМИ заявляли о DDoS-атаке.