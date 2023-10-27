RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оставили россиян без связи. IT-армия остановила работу провайдеров в оккупации

Фото: Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Дмитрий Браславский

IT-армия остановила работу провайдеров и телеком-операторов на оккупированных территориях Украины. Это частично парализовало коммуникацию военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"ИТ-армия остановила работу крупнейших телеком-операторов и интернет-провайдеров на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под киберудар попали компании "Крымтелеком", "Миранда-медиа" и "МирТелеком".

Фото: Сообщения о проблемах со связью (t.me/zedigital)

"Сейчас коммуникации оккупационных войск в Крыму и на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей частично парализованы", - добавил Федоров.

Кибератаки на российские сайты

С начала полномасштабной войны украинские IT атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Крупные и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".

Недавно украинская ИТ-армия остановила работу крупных аэропортов России. В пропагандистских СМИ заявляли о DDoS-атаке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛуганскДонецкая областьХерсонская областьКримЗапорожская областьВойна в Украине