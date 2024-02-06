Остается постоянным. В ВСУ назвали количество войск и техники РФ на Купянском направлении

"Еще раньше с осени я сообщал о количестве группировки противника на Лимано-Купянском направлении общей численностью в 110 тысяч. И если мы можем разделить это по направлениям, то именно на Купянском направлении численность остается плюс-минус постоянной", - сказал он. Евлаш.

Он отметил, что если говорить об личном составе, то это не значит, что все 40 тысяч окупантов одновременно участвуют в боях на передней линии столкновения. Это общее количество, в которое входят и подразделения снабжения, тыловые подразделения, обслуживание, рембаты, связисты, медики и другие.

"Конечно, что это количество нельзя недооценивать, поскольку эти подразделения несут угрозу, однако мы справляемся с ними уже достаточно длительное время и продвижение на этом направлении как такового не отмечено", - добавил Евлаш.

Он также уточнил количество техники оккупантов, сосредоточенной на Купянском направлении: 533 танка, 650 ББМ, 430 артиллерийских систем и 160 реактивных систем залпового огня.

Однако, как рассказал спикер ВСУ, не все оружие и техника в надлежащем состоянии, ведь стволы в орудиях изнашиваются, и количество обстрелов со стороны РФ на фоне нехватки боеприпасов уже уменьшилось.

"К тому же хочу подчеркнуть тем, кто разводит панику, что враг подтягивает резервы. Да, они подтягивают резервы, но эти резервы они подтягивают на замену ранее уничтоженным", - отметил Евлаш.

Кроме того, по его словам, уже уменьшилась интенсивность и продолжительность подготовки оккупантов - если раньше это было три-четыре месяца, то сейчас это два-три месяца.

Он также подчеркнул, что на Купянском направлении постоянно работает и командующий ОСУВ "Хортица" Александр Сырский. Он лично общается с командирами подразделений, также продолжаются необходимые меры по обеспечению личного состава Сил обороны.

Ситуация на Купянском направлении

По словам представителя Сухопутных сил ВСУ Владимира Фитьо, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются неподалеку от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.

Детальнее о ситуации под Купянском, а также о возможных угрозах дальнейшего наступления на Харьков и область, - в материале РБК-Украина.