Остаемся в графиках. В YASNO рассказали о ситуации со светом в Киеве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Сегодняшний день в Киеве провели в стабилизационных отключениях. Ограничения все еще значительны, поэтому светло-серые зоны графика тоже отключались", - написал Коваленко.

Также он добавил, что завтра НЭК "Укрэнерго" дает на город 952 МВт для потребления.

"Это покроет 60% потребностей столицы, так что мы остаемся в графиках", - подчеркнул гендиректор YASNO.