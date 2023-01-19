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Остаемся в графиках. В YASNO рассказали о ситуации со светом в Киеве

Фото: в Киеве действуют стабилизационные графики отключений света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Столица остается в графиках стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Сегодняшний день в Киеве провели в стабилизационных отключениях. Ограничения все еще значительны, поэтому светло-серые зоны графика тоже отключались", - написал Коваленко.

Также он добавил, что завтра НЭК "Укрэнерго" дает на город 952 МВт для потребления.

"Это покроет 60% потребностей столицы, так что мы остаемся в графиках", - подчеркнул гендиректор YASNO.

Напомним, сегодня, 19 января, Киев перешел к стабилизационным отключениям света. Графики отключений по адресу в столице можно найти на сайте ДТЭК по ссылке.

Вчера мы писали, что дефицит электроэнергии в Киеве остается значительным. Город может вернуться к графикам, но свет будут отключаться во всех серых зонах.

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Киеввідключеня світлаЭлектроэнергия