На закупівлю зерна та боротьбу з хворобами. Японія виділить країнам Африки 30 млрд доларів

Японія виділить країнам Африки 30 млрд доларів. Кошти переважно спрямують на розвиток медичних закладів, а також на закупівлю зерна.
Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Кісіди, Токіо хоче тісніше співпрацювати з країнами Африки, оскільки міжнародний порядок, заснований на загальноприйнятих правилах, знаходиться під загрозою після вторгнення Росії в Україну.
Японія також готова працювати над забезпеченням поставок зерна в Африку в умовах глобального дефіциту.
"Якщо ми допустимо односторонню зміну статус-кво силою, наслідки цього будуть поширюватися не тільки на Африку, але і на весь світ", — заявив прем'єр-міністр Японії.
30 мільярдів доларів будуть виділені протягом трьох років в тісній координації з африканським банком розвитку.
Раніше ми писали, що Японія надасть Україні близько десятка безпілотників з камерами спостереження. Токіо також поставить Києву кілька фургонів для перевезення особового складу і продовольства.
Також повідомлялося, що Японія має намір спонукати нейтральні країни G20 до санкцій проти РФ. При цьому в Токіо вже прийняли кілька пакетів обмежень щодо Москви.
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