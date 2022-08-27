На закупівлю зерна та боротьбу з хворобами. Японія виділить країнам Африки 30 млрд доларів

За словами Кісіди, Токіо хоче тісніше співпрацювати з країнами Африки, оскільки міжнародний порядок, заснований на загальноприйнятих правилах, знаходиться під загрозою після вторгнення Росії в Україну.

Японія також готова працювати над забезпеченням поставок зерна в Африку в умовах глобального дефіциту.

"Якщо ми допустимо односторонню зміну статус-кво силою, наслідки цього будуть поширюватися не тільки на Африку, але і на весь світ", — заявив прем'єр-міністр Японії.

30 мільярдів доларів будуть виділені протягом трьох років в тісній координації з африканським банком розвитку.