RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Закупка американского оружия для Украины: Сибига раскрыл, сколько стран присоединились

Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (facebook.com/andrij.sybiha)
Автор: Ірина Глухова

К программе PURL, по которой страны НАТО покупают американское оружие для Украины, присоединилась 21 страна. Общая сумма составляет более 4 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

По словам главы МИД, только визит в штаб-квартиру НАТО принес около миллиарда долларов дополнительных взносов в программу PURL.

Он сообщил, что к программе присоединились пять новых стран и поступило восемь дополнительных взносов от тех стран, которые уже участвовали. Впервые к PURL привлекли страны за пределами Альянса - Австралию и Новую Зеландию.

"На сегодняшний день уже 21 страна участвует в PURL - на общую сумму обязательств в 4,18 миллиарда долларов. Мы очень благодарны каждой из них", - подчеркнул Сибига.

Он также рассказал, что в целом провел в штаб-квартире НАТО переговоры с генеральным секретарем Альянса, министрами иностранных дел Бельгии и Германии.

Глава МИД Украины отметил, что имел немало коротких встреч с коллегами из Канады, Норвегии, Дании и других стран-партнеров.

Как отметил Сибига, это было "одно из самых результативных" заседаний Совета Украина-НАТО на его памяти.

 

Что известно о программе PURL

14 июля 2025 года США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую поставки американского оружия в Украину за счет европейских стран. Киев может получить системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

На программу уже выделили средства Дания (около 580 млн датских крон), Швеция (275 млн долларов), Норвегия (135 млн долларов), Нидерланды (500 млн евро) и Германия.

18 сентября первые поставки военного оборудования по PURL прибыли в Украину, новые ожидаются в ближайшее время.

За два месяца после запуска программы ее финансирование составило 2,1 млрд долларов, а на 25 ноября поддержка превысила 3 млрд долларов от почти 20 стран.

Подробнее о PURL - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей СибигаОружие из СШАВойна в Украине