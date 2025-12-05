Закупка американского оружия для Украины: Сибига раскрыл, сколько стран присоединились

К программе PURL, по которой страны НАТО покупают американское оружие для Украины, присоединилась 21 страна. Общая сумма составляет более 4 миллиардов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
По словам главы МИД, только визит в штаб-квартиру НАТО принес около миллиарда долларов дополнительных взносов в программу PURL.
Он сообщил, что к программе присоединились пять новых стран и поступило восемь дополнительных взносов от тех стран, которые уже участвовали. Впервые к PURL привлекли страны за пределами Альянса - Австралию и Новую Зеландию.
"На сегодняшний день уже 21 страна участвует в PURL - на общую сумму обязательств в 4,18 миллиарда долларов. Мы очень благодарны каждой из них", - подчеркнул Сибига.
Он также рассказал, что в целом провел в штаб-квартире НАТО переговоры с генеральным секретарем Альянса, министрами иностранных дел Бельгии и Германии.
Глава МИД Украины отметил, что имел немало коротких встреч с коллегами из Канады, Норвегии, Дании и других стран-партнеров.
Как отметил Сибига, это было "одно из самых результативных" заседаний Совета Украина-НАТО на его памяти.
14 июля 2025 года США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую поставки американского оружия в Украину за счет европейских стран. Киев может получить системы ПВО, ракеты и боеприпасы.
На программу уже выделили средства Дания (около 580 млн датских крон), Швеция (275 млн долларов), Норвегия (135 млн долларов), Нидерланды (500 млн евро) и Германия.
18 сентября первые поставки военного оборудования по PURL прибыли в Украину, новые ожидаются в ближайшее время.
За два месяца после запуска программы ее финансирование составило 2,1 млрд долларов, а на 25 ноября поддержка превысила 3 млрд долларов от почти 20 стран.
Подробнее о PURL - в материале РБК-Украина.