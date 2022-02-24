Закриті для поїздів станції метро також доступні для укриття: перелік

Стало відомо, що закриті для руху поїздів станції метрів у Києві готові прийняти людей під час повітряної тривоги. Це чотири станції червоної гілки метрополітену.

За його словами, ті чотири станції метро, де з організаційних причин не курсують зараз потяги, відкриті для того, щоб кияни могли скористатися ними як укриттям у разі повітряної тривоги.

"Це станції: "Берестейська", "Нивки", "Святошин" та "Житомирська". Також повідомлю, що всі станції київського метро під час тривоги доступні для людей у будь-який час доби. Щоб пересидіти небезпеку. Наразі метро працює в режимі перевезень. Прохід на станції вільний", - додав Кличко.