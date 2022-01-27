Закриті школи і перекриті траси: Ізраїль накрила снігова буря

"Ізраїль продовжує жити в умовах зимової бурі, якій було дано назву "Елпіс", супроводжуваної снігопадом в гірських районах. Напередодні сніг випав в Єрусалимі і на значній території утворився стійкий сніговий покрив товщиною близько 20 см", - пише видання.

Снігом засипало гірські райони на півночі і в центрі Ізраїлю. Сильний снігопад триває на горі Хермон, курорт закрили для відвідувачів.

Напередодні сніг випав на хевронському нагір'ї, в Гуш Еціоні і в деяких районах Самарії.

Сьогодні вранці в Єрусалимі було відновлено рух трамваїв, автобуси як і раніше не ходять. Дістатися до Єрусалиму можна на поїзді.

Місцева влада закрила багато шкіл в гірських районах, навчання проводиться в режимі онлайн.