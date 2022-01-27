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Закриті школи і перекриті траси: Ізраїль накрила снігова буря

Автор: Ольга Белей

В Ізраїлі вирує снігова буря під назвою "Елпіс". На значній території країни утворився сніговий покрив висотою близько 20 см.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.

"Ізраїль продовжує жити в умовах зимової бурі, якій було дано назву "Елпіс", супроводжуваної снігопадом в гірських районах. Напередодні сніг випав в Єрусалимі і на значній території утворився стійкий сніговий покрив товщиною близько 20 см", - пише видання.

Снігом засипало гірські райони на півночі і в центрі Ізраїлю. Сильний снігопад триває на горі Хермон, курорт закрили для відвідувачів.

Напередодні сніг випав на хевронському нагір'ї, в Гуш Еціоні і в деяких районах Самарії.

Сьогодні вранці в Єрусалимі було відновлено рух трамваїв, автобуси як і раніше не ходять. Дістатися до Єрусалиму можна на поїзді.

Місцева влада закрила багато шкіл в гірських районах, навчання проводиться в режимі онлайн.

Нагадаємо, 25 січня, в курортному місті Анталія в Туреччині вперше за останні 29 років випав сніг. Висота снігового покриву в окремих районах досягла 20 см.

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Снігопад