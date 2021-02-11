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Закриття трьох телеканалів: ставлення українців до рішення Зеленського

Автор: Олександр Білоус

Рішення президента Володимира Зеленського припинити мовлення телеканалі 112, NewsOne та ZIK підтримали від 35 до 43% українців. Схвалення цього кроку залежало від формулювання запитання.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

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Половині випадково відібраних респондентів вибірки ставилося одне запитання, другій половині - інше.

У першому випадку респондента просили обрати одну з двох інтерпретацій, з якою він більше згодний: "заборона телеканалів "112", "ЗІК" і "НьюзВан" в Україні є необхідним кроком для захисту держави" чи "заборона телеканалів "112", "ЗІК" і "НьюзВан" в Україні є помилкою і призводить лише до обмеження прав громадян".

Загалом, 34,6% респондентів при такому формулюванні вважають заборону необхідним кроком, у той час як 40,8%, навпаки, вважають цей крок помилковим. Якщо на Заході і в Центрі відносно переважає підтримка кроку, то на Півдні, Сході і Донбасі більше тих, хто вважає такий крок помилкою.

Другій половині респондентів ставилося запитання "2 лютого президент Володимир Зеленський та Рада національної безпеки і оборони ухвалили рішення про заборону трансляції телеканалів "112", "ЗІК" і "НьюзВан". Ви підтримуєте чи не підтримуєте це рішення?". У такому формулюванні 43% підтримують рішення, не підтримують - 40,3%. На Заході і в Центрі більше тих, хто підтримує рішення, а на Півдні, Сході і Донбасі більше тих, хто не підтримує рішення.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 5-7 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) опитано 2005 респондентів. В рамках опитування проводився експеримент, згідно з яким половині випадково відібраних респондентів ставилося одне запитання, другій половині - друге запитання. На кожне запитання в результаті відповідали близько 1000 респондентів. Статистична похибка вибірки близько 1000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" половина українців (49%) підтримують рішення припинити мовлення телеканалів 112, NewsOne, ZIK. При цьому 41% респонденті виступають проти.

Більше про закриття телеканалів в матеріалі РБК-Україна "Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі".

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