Закриття трьох телеканалів: ставлення українців до рішення Зеленського

Половині випадково відібраних респондентів вибірки ставилося одне запитання, другій половині - інше.

У першому випадку респондента просили обрати одну з двох інтерпретацій, з якою він більше згодний: "заборона телеканалів "112", "ЗІК" і "НьюзВан" в Україні є необхідним кроком для захисту держави" чи "заборона телеканалів "112", "ЗІК" і "НьюзВан" в Україні є помилкою і призводить лише до обмеження прав громадян".

Загалом, 34,6% респондентів при такому формулюванні вважають заборону необхідним кроком, у той час як 40,8%, навпаки, вважають цей крок помилковим. Якщо на Заході і в Центрі відносно переважає підтримка кроку, то на Півдні, Сході і Донбасі більше тих, хто вважає такий крок помилкою.

Другій половині респондентів ставилося запитання "2 лютого президент Володимир Зеленський та Рада національної безпеки і оборони ухвалили рішення про заборону трансляції телеканалів "112", "ЗІК" і "НьюзВан". Ви підтримуєте чи не підтримуєте це рішення?". У такому формулюванні 43% підтримують рішення, не підтримують - 40,3%. На Заході і в Центрі більше тих, хто підтримує рішення, а на Півдні, Сході і Донбасі більше тих, хто не підтримує рішення.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 5-7 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) опитано 2005 респондентів. В рамках опитування проводився експеримент, згідно з яким половині випадково відібраних респондентів ставилося одне запитання, другій половині - друге запитання. На кожне запитання в результаті відповідали близько 1000 респондентів. Статистична похибка вибірки близько 1000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,4%.