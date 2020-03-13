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Закриття кордону для іноземців та перша смерть від коронавірусу: головне з брифінгу РНБО

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 16:30
Закриття кордону для іноземців та перша смерть від коронавірусу: головне з брифінгу РНБО
Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)

Через 48 годин в Україну не будуть пускати іноземців

Закриття кордону через коронавірус анонсував глава РНБО Олексій Данилов за результатами першої частини засідання Радбезу. Детальніше про те, які заходи вживає країна для боротьби з коронавірусом - в матеріалі РБК-Україна.

В Офісі президента відбувся брифінг секретаря РНБО Олексія Данилова, голови ОП Андрія Єрмака і головного санлікаря Віктора Ляшка.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Опубліковано Офіс Президента України П'ятниця, 13 березня 2020 р.

Головні заяви

  • Україна закриває кордон через 48 годин. Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що через 48 годин строком на два тижні кордон України буде закрито для іноземців.
  • Українців просять не залишати Україну. Секретар РНБО Олексій Данилов закликав громадян утриматися від поїздок за межі країни. При цьому він зазначив, що на даний момент за кордоном перебувають понад 40 тис. українців і всі вони зможуть повернутися додому. При цьому, не виключено, що через обсервацію.
  • Підтверджена перша смерть від коронавірусу в Україні. Під час брифінгу з'явилася інформація про першу жертву коронавірусу в Україні. Дану інформацію підтвердив і Ляшко, зазначивши, що жінка була з групи ризику (71 рік) і нещодавно вона повернулася з Польщі. При цьому, Ляшко додав, що на момент повернення в Україну симптомів у неї не було.
  • РНБО підтверджує коронавірус на окупованому Донбасі. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, Служба зовнішньої розвідки має інформацію про випадки зараження коронавірусом на окупованому Донбасі. Він зазначив, що жінка, яка заразилися в ОРДЛО, повернулася через Москву з Китаю, "їхала в мікроавтобусі і саме в такий спосіб все це відбувалося".
  • Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з ОРДЛО. Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував інформацію, що з'явилася напередодні, про створення Консультативної ради з ОРДЛО. При цьому він заперечує, що це передбачає прямі переговори. Він також додав, що створення такого органу буде обговорюватися на наступному засіданні ТКГ.
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