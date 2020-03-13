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Закрытие границы для иностранцев и первая смерть от коронавируса: главное с брифинга СНБО

Новости » Общество     13.03.2020 - 16:30
Закрытие границы для иностранцев и первая смерть от коронавируса: главное с брифинга СНБО
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Через 48 часов в Украину не будут пускать иностранцев

Закрытие границы из-за коронавируса анонсировал глава СНБО Алексей Данилов по результатам первой части заседания Совбеза. Подробнее о том, какие меры принимает страна для борьбы с коронавирусом - в материале РБК-Украина.

В Офисе президента состоялся брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова, главы ОП Андрея Ермака и главного санврача Виктора Ляшко.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Главные заявления

  • Украина закрывает границу через 48 часов. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что через 48 часов сроком на две недели граница Украины будет закрыта для иностранцев.
  • Украинцев просят не покидать Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал граждан воздержаться от поездок за пределы страны. При этом он отметил, что на данный момент за границей находятся более 40 тыс. украинцев и все они смогут вернуться домой. При этом, не исключено, что через обсервацию.
  • Подтверждена первая смерть от коронавируса в Украине. Во время брифинга появилась информация о первой жертве коронавируса в Украине. Данную информацию подтвердил и Ляшко, отметив, что женщина была из группы риска (71 год) и недавно она вернулась из Польши. При этом, Ляшко добавил, что на момент возвращения в Украину симптомов у нее не было.
  • СНБО подтверждает коронавирус на оккупированном Донбассе. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Служба внешней разведки располагает информацией о случаях заражения коронавирусом на оккупированном Донбассе. Он отметил, что заразившаяся в ОРДЛО женщина вернулась через Москву из Китая, "ехала в микроавтобусе и именно в такой способ все это происходило".
  • Ермак подтвердил создание Консультативного совета с ОРДЛО. Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал появившуюся накануне информацию о создании Консультативного совета с ОРДЛО. При этом он отрицает, что это предполагает прямые переговоры. Он также добавил, что создание такого органа будет обсуждаться на следующем заседании ТКГ.
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