Закриття справи "Роттердам+" новим прокурором має стати остаточним, - адвокат

Рішення нового прокурора Дениса Демківа закрити справу "Роттердам+" має поставити крапку в цій історії, інакше спроби його перегляду призведуть до безповоротної втрати довіри суспільства до антикорупційної системи.

"Не може НАБУ чи пан Грищук (перший заступник голови САП, - ред.) порушувати закон і відновлювати справу або передавати справу до суду, не маючи на це повноважень. Звичайно, якщо заступник голови САП Грищук, не маючи на це законних повноважень, порушуючи закон, закрив справу просто своїм підписом двічі, то він може зробити це і втретє. Але подумаймо, що це дасть в цілому країні і антикорупційній системі правоохоронних органів, крім втрати до неї довіри", - зазначила адвокат.

Вона підкреслила, що новий прокурор у справі " Роттердам+" давно і успішно співпрацював з НАБУ, про що свідчить недавня справа по нардепі Іллі Ківі.

"НАБУ оголосило Демківа необ'єктивним, рішення неправильним і вказало на те, що в групі прокурорів таки є інша людина, яка готова виконати їх вимогу і прийняти їх сторону. Шановні панове, шановні антикорупційні органи. Не можна так дискредитувати Інститут прокуратури, тим більше антикорупційної прокуратури. Не може детектив вибирати зручного собі прокурора, інакше розгляд справи перетворюється на фарс", - підкреслила Дригваль.

Адвокат додала, що формула ціноутворення на вугілля "Роттердам+" раніше була визнана коректною незалежними міжнародними дослідженнями (EUROCOAL), міжнародними галузевими консультантами і численними експертизами українських судових інститутів, що зазначалося в ході відкритих судових засідань.

Нагадаємо, це 4-е закриття дала "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення виносилися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування "Роттердам+" тривало понад 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлені ні збитки від дії формули, ні постраждалі.