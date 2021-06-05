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Закриття авіасполучення з Білоруссю: в Рівне транспортували хворого українця

Автор: РБК-Україна

В Україну з Білорусі повернули хворого, який лікувався у Мінську. Його повернення було ускладнене через закриття авіасполучення між країнами.

Про це повідомив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"Сьогодні вночі допомогли повернутися із Білорусі нашому земляку. Мешканець Рівного Борис А. перебував на обстеженні в Мінському науково-практичному центрі хірургії, трансплантації та гематології через серйозні проблеми зі здоров’ям", - йдеться в повідомленні.

Через скасування авіасполучення чоловік не зміг потрапити додому в Рівне.

Після переговорів українських дипломатів в Білорусі чоловіка доправили додому за допомогою реанімобіля.

РБК-Україна писало, що в Білорусі продовжують лікування 30 українців. В уряді обіцяють вирішити логістичні питання щодо цих громадян на фоні закриття авіасполучення з Білоруссю.

Нагадаємо, Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.

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