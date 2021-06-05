Закриття авіасполучення з Білоруссю: в Рівне транспортували хворого українця

В Україну з Білорусі повернули хворого, який лікувався у Мінську. Його повернення було ускладнене через закриття авіасполучення між країнами.
"Сьогодні вночі допомогли повернутися із Білорусі нашому земляку. Мешканець Рівного Борис А. перебував на обстеженні в Мінському науково-практичному центрі хірургії, трансплантації та гематології через серйозні проблеми зі здоров’ям", - йдеться в повідомленні.
Через скасування авіасполучення чоловік не зміг потрапити додому в Рівне.
Після переговорів українських дипломатів в Білорусі чоловіка доправили додому за допомогою реанімобіля.
РБК-Україна писало, що в Білорусі продовжують лікування 30 українців. В уряді обіцяють вирішити логістичні питання щодо цих громадян на фоні закриття авіасполучення з Білоруссю.
Нагадаємо, Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.