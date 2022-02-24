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Чи закриють Київ на в'їзд: відповідь Кличка

Автор: Марія Кучерявець

Влада в Києві поки не планує закривати в'їзд до міста. При цьому він може бути ускладнений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг мера Києва Віталія Кличка.

"На в'їздах до Києва, на КПП ми обладнуємо захисні споруди, тому в'їзд до міста може ускладненим, але не закритим", - сказав Кличко.

Варто зазначити, як раніше повідомляли правоохоронці, міста, в яких встановлена комендантська година, закриті на в’їзд, але працюють на виїзд.

Комендантська година в Києві

Зазначимо, Київ від сьогодні вводить комендантську годину. Він діятиме з 22:00 до 7:00.

При цьому громадський транспорт під час комендантської години в місті працювати не буде, а станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі.

Пересування містом дозволено лише за крайньої потреби. Зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу.

Нагадаємо, в Києві зробили безкоштовним весь комунальний транспорт, метро в тому числі.

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