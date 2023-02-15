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Закрывали в шкафу, наступали на руки и придушивали. В частном детском саду Киева пытали детей

Фото: в частном детском саду Киева пытали детей (npu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители обнаружили, что в частному детсаду Киева пытали детей. Четверым воспитателям сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и Нацполицию.

По данным следствия, в частном детском саду в Киеве, который якобы работает по методике АВА-терапии, воспитательницы длительное время совершали противоправные действия в отношении малолетних воспитанников заведения.

Сообщается, что воспитательницы наказывали детей за их поведение и невыполнение указаний, причиняя им сильную физическую боль и моральные страдания.

На данный момент уже идентифицировали как пострадавших троих детей в возрасте от 5 до 6 лет.

Старший следственного отдела расследования преступлений, совершенных детьми, следственного управления столичной полиции Дмитрий Федорко рассказал, что стоимость пребывания в детском саду составляла от 8 до 15 тысяч гривен. Однако после того, как родители отводили детей с нарушениями физического развития в заведение, за дверью начинались пытки и издевательства.

"Из-за особенностей физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям. За невыполненные задачи фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других деток, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, придушивали, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем", - рассказал Федорко.

Правоохранители провели обыски в помещении детского учреждения, изъяли документы, имеющие значение для досудебного расследования.

Четверым работницам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса - пытки, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Участие других работников учреждения в издевательстве над детьми устанавливается.

Следователи также вручили подозреваемым ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, недавно соцсети возмутила история с пьяными вечеринками. Группа парней устраивала вечеринки в Киеве и звала девушек. Там их, вероятно, накачивали алкоголем и снотворным. Двух организаторов арестовали.

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