Закрывает разногласия. США представили новое предложение о прекращении огня в Секторе Газа

Заявление было обнародовано после встречи участников переговоров в Дохе в рамках последнего раунда переговоров о прекращении огня. На следующей неделе чиновники стран-посредников снова соберутся, чтобы поработать над окончательным вариантом соглашения.

По словам посредников, документ является "промежуточным предложением", поскольку разногласия остаются, впрочем, сторонам удалось найти некоторые новые "сферы согласия".

"В течение последних 48 часов в Дохе высокопоставленные чиновники наших правительств вели интенсивные переговоры в качестве посредников с целью заключения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников и задержанных. Эти переговоры были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере", - говорится в заявлении.

Предложение соответствует принципам, которые были изложены главой Белого дома Джо Байденом в конце мая 2024-го и Резолюции Совета Безопасности.

"Рабочие группы продолжат техническую работу в течение следующих дней над деталями имплементации, включая меры по реализации широких гуманитарных положений соглашения, а также над особенностями, касающимися заложников и задержанных... Высокопоставленные чиновники наших правительств вновь соберутся в Каире до конца следующей недели с целью заключения соглашения на предложенных сегодня условиях", - говорится в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке

После убийства ключевых лидеров ХАМАС и "Хезболлы" напряжение на Ближнем Востоке возросло. Однако до этих событий ХАМАС сначала поддержал предложение США по поэтапному прекращению огня в секторе Газа. В ответ на это исламистское движение отказалось от требования о полном прекращении войны со стороны Израиля.

Известно, что США активно работают над уменьшением конфликта, призывая Турцию и других союзников Ирана повлиять на ситуацию.