"Закрыл раунд" попал в шортлист "Слушно-2025". Теперь нужен ваш голос

Голосование слушателей уже открыто и продлится до 5 сентября, а результаты объявят 30 сентября. Мнение аудитории весит 50% общего балла, поэтому значение имеет каждый голос.

Как проголосовать за "Закрыл раунд"

Голосование уже открыто и доступно на официальной странице премии. Для того, чтобы проголосовать:

Зайдите в нужные номинации ("Подкаст о бизнесе", "Подкаст о науке и технологиях"), найдите "Закрыл раунд" в коротких списках;

Нажмите "Отдать голос" (по правилам - 1 голос в каждой номинации).

Почему именно "Закрыл раунд"

"Закрыл раунд" - популярный подкаст ведущих Ильи Кабачинского и Антона Полескова, исследующий технологические феномены, инвестиции и людей, стоящих за важнейшими новостями отрасли.

Гости студии часто рассказывают эксклюзивы, а для многих из них участие в подкасте становится первым опытом больших публичных интервью. За пять сезонов участниками "Закрыл раунд" были десятки украинских основателей и руководителей ведущих компаний, один из них - глава Минцифры Михаил Федоров.

В 2024 году команда подкаста ввела видео-формат и выпустила специальный эпизод о жизни технологического кластера Харькова во время войны.

Проект выходит при поддержке Favbet Tech - украинской технологической компании из топ-50 крупнейших IT-бизнесов Украины и соинициатора создания AI-комитета Ассоциации IT Ukraine.