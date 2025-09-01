"Закрыл раунд" попал в шортлист "Слушно-2025". Теперь нужен ваш голос

"Закрыл раунд" вошел в короткий список премии "Слушно-2025" от Megogo сразу в двух номинациях - "Подкаст о бизнесе" и "Подкаст о науке и технологиях".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.
Голосование слушателей уже открыто и продлится до 5 сентября, а результаты объявят 30 сентября. Мнение аудитории весит 50% общего балла, поэтому значение имеет каждый голос.
Голосование уже открыто и доступно на официальной странице премии. Для того, чтобы проголосовать:
"Закрыл раунд" - популярный подкаст ведущих Ильи Кабачинского и Антона Полескова, исследующий технологические феномены, инвестиции и людей, стоящих за важнейшими новостями отрасли.
Гости студии часто рассказывают эксклюзивы, а для многих из них участие в подкасте становится первым опытом больших публичных интервью. За пять сезонов участниками "Закрыл раунд" были десятки украинских основателей и руководителей ведущих компаний, один из них - глава Минцифры Михаил Федоров.
В 2024 году команда подкаста ввела видео-формат и выпустила специальный эпизод о жизни технологического кластера Харькова во время войны.
Проект выходит при поддержке Favbet Tech - украинской технологической компании из топ-50 крупнейших IT-бизнесов Украины и соинициатора создания AI-комитета Ассоциации IT Ukraine.
Премия "Слушно" от Megogo Audio уже пять лет отмечает лучшие украиноязычные подкасты. В этом году "Слушно" наградит победителей в 12 основных номинациях, а гран-при получит один из финалистов по решению команды Megogo. Впервые специальную награду получит и подкаст, набравший наибольшее количество голосов аудитории.
Для "Закрыл раунд" это уже второе участие в премии - в прошлом году подкаст уже попадал в короткий список номинации "Подкаст о науке и технологиях" и занял второе место.