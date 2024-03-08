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Закрыть окна и не выходить на улицу. КГГА выпустила важное предупреждение для киевлян

Фото: качество воздуха в Киеве ухудшилось 8 марта
Автор: Наталия Гурковская

Качество воздуха в Киеве ухудшилось с утра пятницы, 8 марта. Жителям столицы дали советы на такой случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"В Киеве утром 8 марта высокий уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний - на правом", - говорится в сообщении.

Жителям левого берега к улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

При этом в КГГА подчеркнули, что радиационный фон в Киеве - в норме.

Следите за показателями качества воздуха в районах Киева - на kyivcity.gov.ua.

Пожар на Осокорках

5 марта в Киеве в Киеве на Осокорках начался сильный пожар. Вскоре огонь перекинулся на территорию экопарка Осокорки. Представители экопарка заявляли, что причиной пожара является поджог.

Ночью пожар в Дарницком районе погасили, а власти обратились к правоохранителям для расследования. В результате масштабного пожара на Осокорках в Киеве выгорело три гектара территории. В частности, выгорела часть ландшафтного заказника "Осокорковские луга".

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Киев