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Закрытые аэропорты, перебои на дорогах и железной дороге. Британию накрыла непогода

Фото: Британию 12 декабря накрыл снегопад (twitter.com/stopclimbFL200)
Автор: Наталья Юрченко

Великобританию вчера и сегодня засыпает снегом. Из-за непогоды по всей стране закрылись аэропорты, наблюдаются перебои на дорогах и железной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Так, в аэропорту "Хитроу" вчера было отменено более 50 рейсов. Аэропорт "Станстед" полностью прекратил работу взлетно-посадочных полос. Также закрылся аэропорт "Гатвик".

Кроме того, в Британии сильные снегопады, гололед и плохая видимость привели к дорожному коллапсу. Сообщается о большом количестве ДТП и пробках.

Также из-за непогоды задерживается ряд поездов. Британцев предупредили о возможных задержках или отмене железнодорожного и авиасообщения.

Метеорологическая служба Великобритании сообщила, что предупреждение о суровой погоде будет действовать почти по всей стране.

Ранее мы сообщали, что в британском городе Манчестер закрыли аэропорт из-за снегопада.

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