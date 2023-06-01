Закрытое укрытие поликлиники. Кличко просит отстранить главу Деснянского района

"Обратился к Офису президента и правительству, которые согласовывают назначение и увольнение глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока идет следствие относительно того, было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека", - написал он.

Кличко заявил, что отстранить должны также руководителя медучреждения, которого назначала Деснянская районная администрация.

Кроме того, мэр Киева дал отдельное поручение главам районов столицы немедленно проверить все укрытия, за работу которых отвечают руководители РГА города.

Закрытое укрытие в поликлинике Киева

Сегодня ночью россияне атаковали Киев 10 ракетами из ОТРК "Искандер", все они были сбиты. Однако обломки ракет попали на проезжую часть в Днепровском районе и возле поликлиники в Деснянском районе. В последнем погибли три человека - две женщины и ребенок. Они направлялись к укрытию, но не смогли в него попасть, ведь оно было закрыто.

Из-за этого инцидента полиция уже открыла уголовное дело.

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