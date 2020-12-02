Законопроекти про СБУ і Бюро фінбезпеки не голосуватимуть цього тижня

Фото: Олександр Качура (РБК-Україна)

У Верховній раді не будуть голосувати на цьому тижні законопроєкти щодо реформи СБУ і створення Бюро економічної безпеки. Вони потребують доопрацювання.

Про це в Telegram повідомив народний депутат України Олександр Качура після засідання фракції монобільшості.

За його словами, Рада продовжить дискусію щодо двох законопроєктів наступного тижня.

Нагадаємо, раніше комітет нацбезпеки рекомендував парламенту прийняти законопроєкт президента про реформу Служби безпеки України в першому читанні.

Однак комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ВР повернути на доопрацювання закон президента Володимира Зеленського. Мова йде про законопроєкт №3196.

Також повідомлялося, що на початку вересня парламент зробив крок до створення Бюро економічної безпеки, яке має замінити податкову міліцію. Нардепи прийняли за основу в першому читанні законопроєкт №3087-д.

Так, раніше глава фінкомітету Данило Гетманцев заявив, що до кінця року в Україні має заробити Бюро економічної безпеки.