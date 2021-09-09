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Законопроект про столицю скорочує повноваження мера і є тиском на Кличка, - нардеп

Автор: Наталія Гурковська

Законопроект "Про місто Київ - столицю України" в чинній редакції скорочує повноваження мера столиці і є тиском на Віталія Кличка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Ігора Гузя під час розгляду проекту законопроекту.

"Я не є в команді Кличка, я представляю іншу політичну силу. Але мені особисто, як людині демократичних поглядів, яка стояла на Майдані, категорично не подобається, що чинна влада створює терор Київській міській раді. Кожен тиждень десятки обшуків", - заявив Гузь.

Водночас нардеп публічно звернувся до "Слуги народу" і закликав припинити незаконні дії.

"Сьогодні дуже багато людей дивляться на цю ситуацію. Якщо ви хочете поставити в стойло мера столиці, повірте, маса людей, органів місцевого самоврядування дивляться на цю ситуацію. І рано чи пізно ця пружина вилетить проти вас", - підсумував він.

Як повідомлялось, раніше лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах КМДА придушенням місцевого самоврядування та тиском на нього особисто і на столичну владу.

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Віталий Кличко