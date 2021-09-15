RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Законопроект про перехідний період на Донбасі вимагає обговорень, - Разумков

Автор: Анастасія Рокитна

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков вважає, що законопроект про засади держполітики перехідного періоду потребує додаткових обговорень. Він вимагає додаткових обговорень з урахуванням переговорів у мінському і нормандському форматах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Разумкова для агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, потрібно випадково не створити "якихось зон турбулентності", і щоб збереглася підтримка України, яка існує на рівні Європейського Союзу і США.

"Тому що ми знаємо, що санкції прив'язані до "Мінську". Я про це говорив з колегами, які беруть участь в мінському, нормандському форматах", - сказав Разумков.

Він нагадав, що законопроект поки знаходиться в профільному комітеті (комітеті Верховної ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, - ред.).

"Його ще не пропонували до розгляду в залі. Там є різні норми, в тому числі ті, які треба буде обговорювати додатково. Але коли це станеться - я зараз не готовий відповісти", - зазначив спікер.

Нагадаємо, Україна направила Венеціанській комісії проект закону про перехідний період на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро РазумковДонбас