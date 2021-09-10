Законопроект про олігархів відправили до Венеціанської комісії

"Враховуючи пропозиції уповноваженого Верховної ради з прав людини як суб'єкта, який відповідно до статті 101 Конституції України здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, та звернення чотирьох опозиційних депутатських фракцій у Верховній раді України, хотів би звернутися до вас з проханням сприяти отриманню від Комісії експертного висновку щодо вказаного законопроекту", - йдеться у листі до голови комісії.

У своєму проханні голова українського парламенту посилається на позицію Уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денисової.

"До мене надійшов лист від уповноваженого Верховної ради України з прав людини, в якому надано застереження щодо можливого порушення прав людини в результаті прийняття цього законопроекту як Закону України, а також висловлено пропозицію направити зазначений законопроект для отримання висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії). Аналогічну позицію щодо цього законопроекту висловили всі опозиційні депутатські фракції українського парламенту", - підкреслив спікер.

Як повідомлялося, Верховна рада прийняла за основу законопроект №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами.

2 вересня Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідності Конституції України законопроекту № 5599 і запропонувала направити його до Європейської комісії "за демократію через право" (Венеціанська комісія).