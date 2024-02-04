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Законопроект о мобилизации. Рада хочет объяснений от Минобороны по повесткам в е-кабинете

Киев, Воскресенье 04 февраля 2024 16:13
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Законопроект о мобилизации. Рада хочет объяснений от Минобороны по повесткам в е-кабинете Фото: Рада хочет объяснений от Минобороны по новому законопроекту о мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада хочет разъяснений от Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации. В частности, речь идет об идее рассылать повестки через электронный кабинет призывника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева в эфире телемарафона.

"Опять же убрали повестки по электронной почте, но добавили повестки теперь в электронном кабинете (военнообязанных, - ред.). Чисто технически мы хотим услышать от Министерства обороны, как это будет выглядеть, потому что не все люди могут или имеют доступ к интернету и смартфоны", - сказал нардеп.

Он также добавил, что есть вопрос о необходимости введения принуждения для выехавших за границу. Чернев объяснил, что речь идет о лишении права получать консульские услуги.

"Хотят услышать позицию Министерства иностранных дел, во-первых, справятся ли наши консульские отделы с такими задачами. Во-вторых, действительно ли это даст какие-то результаты, или люди вернутся, или мы их потеряем навсегда", - объяснил парламентарий.

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

Среди предложений правительство хочет, чтобы повестки военнообязанным рассылались через электронный кабинет призывника. В первой версии Минобороны предлагало повестки отправлять по электронной почте.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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