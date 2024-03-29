Законопроект о мобилизации. Комитет прошел все правки: какие вопросы остаются и что дальше

Комитет прошел все правки

"Да, мы закончили поправки рассматривать те, которые были в таблице поправок. За сам законопроект еще не голосовал Комитет. Потому что у нас еще есть некоторые вопросы, которые мы будем регулировать комитетскими правками", - сказал Костенко.

Информацию РБК-Украина также подтвердил и член комитета Вениславский. Заметив, что были рассмотрены все поправки, более 4200.

"Но во время этой работы мы, во-первых, были вынуждены пропустить некоторые вопросы, чтобы вернуться к ним, когда будет согласована финальная концепция законопроекта и не допустить противоречий между отдельными нормами. Поэтому мы не можем сказать, что Комитет уже постоянно завершил свою работу над документом", - объяснил он.

Какие вопросы остались

По словам Вениславского, среди вопросов, которые осталось доработать - это, в частности, корректно выписать право на отсрочку от мобилизации в целом, а также - для лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью. Кроме того, оставили на исходе вопросы стимулирования к призыву на военную службу и ограничения за неявку в ТЦК.

"Напомню, что в начальной версии речь шла об ограничении прав физического лица в выезде за пределы Украины, ограничении прав на управление транспортным средством, а также о наложении ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках", - отметил член Комитета.

Он также рассказал, что изначально Комитет склонялся к тому, чтобы оставить на рассмотрение Рады только пункт по ограничению права на управление транспортным средством. Но уже при рассмотрении самих поправок у нас фактически "отпали" едва ли не все перечисленные ограничения.

"Поэтому к этому вопросу мы должны вернуться дополнительно, чтобы определенные ограничения все-таки сохранить и полностью не сломать концепцию законопроекта", - говорит Вениславский.

Он допускает, что, вероятно, в Комитете в дальнейшем будут обсуждать сохранение ограничения на право управлять транспортом за неявку в ТЦК.

"Если говорить о других ограничениях, которые уже поддержаны Комитетом в законопроекте - человек, находящийся за границей, будет вынужден предоставить военно-учетный документ при оформлении нового загранпаспорта. Однако мы не стали привязывать к военно-учетному документу предоставление консульских услуг", - рассказал Вениславский.

Что дальше и когда второе чтение в Раде

В течение нескольких дней секретариат Комитета проведет свою часть работы над проектом.

"Сейчас Комитет, в частности, секретариат, пошел работать над комитетскими правками, которые мы также голосовали, чтобы те или иные определения лучше выписать", - рассказал РБК-Украина нардеп Костенко.

Оба нардепа проинформировали, что заседание Комитета состоится не ранее середины следующей недели. Ориентировочно среда или четверг. И если все будет выписано, Комитет может и проголосовать за вывод.

"Секретариат Комитета в течение следующих нескольких дней проведет свою часть работы над проектом. Далее примерно в середине следующей недели мы проведем финальное заседание Комитета, на котором мы должны все согласовать и проголосовать за итог", - сказал Вениславский.

В свою очередь Костенко допускает, что Верховная Рада может начать рассматривать законопроект в сессионном зале второго чтения в середине апреля.

"Я думаю, что, скажем в середине апреля, его (законопроект о мобилизации - ред.) могут направить в зал", - говорит Костенко.

Но он подчеркивает, что это лишь примерный срок.