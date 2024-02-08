Законопроект об инструментах для народовластия готов ко второму чтению, - Шуляк

"Для продолжения реформы децентрализации законопроект №7283 - один из ключевых, поскольку он предусматривает инструменты реального народовластия - активное участие людей в жизнедеятельности общины не только на период выборов, но и между ними. Он определяет различные формы работы территориальной общины по вопросам местного значения", - отметила парламентария.

По ее словам, в первую редакцию законопроекта №7283 было подано немало поправок, но сейчас в комитете по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства с участием представителей общин, общественных организаций и экспертов его подготовили ко второму чтению в парламенте.

Законопроект предусматривает:

Публичные консультации;

Общественные обсуждения;

Общее собрание;

Электронные петиции;

Участие общества в вопросах формирования и распределения местного бюджета.

Кроме этого, в законопроекте прописан пункт по отчетности местных депутатов - пока это происходит раз в год. Но в случае принятия 7283 депутаты будут обязаны не просто отчитываться перед своей общиной, но и отвечать на вопросы, вести активную дискуссию, публиковать свои отчеты, чтобы избиратели видели, что делает избранный ими местный депутат.

"Мы максимально доработали этот законопроект и, наконец, он готов к вынесению на голосование. Поскольку он предлагает целый ряд различных инструментов народовластия на уровне местного самоуправления, мы бы очень хотели, чтобы законопроект №7283 в ближайшее время попал в повестку дня парламента", - отметила нардеп.

Шуляк также напомнила: реформа децентрализации преследует две важнейшие изменения. Первая - передача власти, ее полномочий и, безусловно, бюджетных средств с центрального с уровня на местный. Вторая - обеспечить условия, чтобы решение о том, каким должно быть устройство и развитие конкретной общины, принимали исключительно ее жители.

"Мы четко отдаем себе отчет, что некоторые законодательные изменения, необходимые для реализации принципов народовластия, "провисают" далеко не первый год, если не десятилетия. Кроме этого, много сверхважных децентрализационных законопроектов забуксовали на уровне Конституции из-за войны. Но сейчас один из ключевых и долгожданных - законопроект №7283, готовый к тому, чтобы закрепить инструменты народовластия на законодательном уровне", - подытожила Шуляк.