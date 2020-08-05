Законопроект про державний екоконтроль зупинить промисловість, - Асоціація екологів

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

За словами Циганок, положення законопроекту не сприятимуть вирішенню екологічних проблем

Ухвалення законопроекту про державний екологічний контроль та впровадження його норм призведе до зупинки вітчизняної промисловості.

Про це заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

"Прийняття законопроекту в короткостроковій перспективі дійсно може дещо покращити стан довкілля в окремих аспектах, але шляхом повної зупинки і банкрутства підприємств. Це ризики. Розуміючи соціальну відповідальність за стан довкілля, ми не можемо в такий скрутний для країни час підтримувати відверто недосконалі законопроєкти, користь від яких сумнівна, а шкода очевидна", - сказала Циганок.

За її словами, положення законопроекту жодним чином не сприятимуть ані вирішенню екологічних проблем, ані економічному розвитку, а призведуть до добровільного закриття окремих підприємств самими власниками, навіть якщо вони будуть стратегічними для економіки.

Окрім того, вона наголосила, що законопроект жодним чином не відповідає задекларованим принципам зниження регуляторного тиску на суб’єкти господарювання від держави, а, навпаки, посилює його, та відкриває широке поле для корупції.

"Цікава стаття 15 в проекті 3091, де йдеться про зупинку роботи на 3 дні, тут увага, під час перевірки. Процес безперервний на деяких підприємствах, і тісно може бути взаємопов’язаний з десятками інших виробництв чи суб’єктів господарювання, які теж водночас зупиняться на 3 дні. Але чи може екоінспектор у нашій державі прийняти таке відповідальне, безвідповідальне рішення? Тому що часом це стратегічні об’єкти. Така зупинка може призвести до виникнення надзвичайної ситуації або порушення будь-яких економічних зв’язків у стратегічних галузях", - пояснила Циганок.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстровані Законопроекти про екологічний контроль (№№ 3091, та 3091-1) та про основні засади проведення позапланових заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища (№3417).

Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що екологічні законопроекти, ініційовані профільним парламентським комітетом, наділяють екоінспекцію необмеженими повноваженнями, які можуть бути використані для тиску на бізнес.

Водночас президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов вважає, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроектах про екологічний контроль, можуть призвести до зупинки промисловості.